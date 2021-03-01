Легіонер Миная "нокаутував" Мілевського у матчі з Олімпіком – відео неочікуваного удару
Форвард Миная Артем Мілевський став "жертвою" сильної ноги Шеммі Маємбе.
Минай переміг Олімпік з рахунком 2:1. Сам матч запам'ятався досить кумедним і водночас болючим епізодом.
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В одній із атак закарпатців Мілевський відпасував під удар Маємбе. Замбійський оборонець зі всієї сили постарався вдарити по воротах, але вийшло прямо в обличчя Артему. Від потужного пострілу ветеран аж впав на землю – несподівана "подяка" для українця за потенційно гольовий пас.
Загалом Артем Мілевський провів 2 поєдинки у Прем'єр-лізі, але відзначитись голом йому ще не вдавалось. Його Минай з 13 заліковими балами розташувався на 12 сходинці турнірної таблиці УПЛ.
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