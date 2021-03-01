Минай переміг Олімпік з рахунком 2:1. Сам матч запам'ятався досить кумедним і водночас болючим епізодом.

Циганков обійшов Мілевського у рейтингу бомбардирів Динамо

В одній із атак закарпатців Мілевський відпасував під удар Маємбе. Замбійський оборонець зі всієї сили постарався вдарити по воротах, але вийшло прямо в обличчя Артему. Від потужного пострілу ветеран аж впав на землю – несподівана "подяка" для українця за потенційно гольовий пас.

Загалом Артем Мілевський провів 2 поєдинки у Прем'єр-лізі, але відзначитись голом йому ще не вдавалось. Його Минай з 13 заліковими балами розташувався на 12 сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Олімпік програв Минаю у дебютному матчі під керівництвом Калітвінцева – закарпатці перемогли вперше за п'ять турів УПЛ