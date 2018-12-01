Рівер Плейт – Бока Хуніорс: капітан господарів може пропустити фінал через звинувачення в участі у договірному матчі

Капітан Рівер Плейта Леонардо Понсіо може не взяти участь у матчі-відповіді фіналу Копа ЛІбертадорес.

Справа у тому, що матч має пройти у Мадриді, а Понсіо має проблеми з іспанською владою, яка звинувачує гравця в участі у договірному матчі, повідомляє Por Minutos.

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У 2011 році Понсіо виступав у складі Сарагоси. Команда аргентинця зіграла матч проти Леванте, який іспанська прокуратура визнала договірним.

Раніше іспанські прокурори просили 2 роки за гратами та 6 років усунення від спортивної діяльності для всіх причетних до договірного матчу.

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Гра Копа Лібертадорес запланована на 9 грудня. Зустріч відбудеться у Мадриді через безчинства фанатів у Америці.