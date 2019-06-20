Копа Амеріка: Колумбія на останніх хвилинах вирвала перемогу у Катару і здобула путівку в плей-офф

У матчі 2 туру групового етапу Копа Амеріка збірна Колумбії ледве впоралась із Катаром, але вийшла в 1/4 фіналу.

Копа Амеріка. Група В, 2 тур

Колумбія – Катар – 1:0

Гол: Сапата, 86

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Збірна Колумбії у матчі 2 туру групового етапу Копа Амеріка зустрілась із запрошеним на турнір Катаром. Поєдинок не видався легкою прогулянкою для підопічних Карлуша Кейруша, за явної ігрової переваги вони лише на останніх хвилинах матчу вирвали перемогу завдяки голу Дувана Сапати.

Таким чином, колумбійці набрали 6 очок і достроково вийшли у плей-офф, у Катару 1 пункт. Колумбія зіграє в останньому турі з Парагваєм, тоді як азійців очікує матч з Аргентиною.