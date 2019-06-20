Копа Америка: Колумбия на последних минутах вырвала победу у Катара и добыла путевку в плей-офф

В матче 2 тура группового этапа Копа Америка сборная Колумбии еле справилась с Катаром, но вышла в 1/4 финала.

Копа Америка. Группа В, 2 тур

Колумбия – Катар – 1:0

Гол: Сапата, 86

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Сборная Колумбии в матче 2 тура группового этапа Копа Америка встретилась с приглашенным на турнир Катаром. Поединок не оказался легкой прогулкой для подопечных Карлуша Кейруша, при явном игровом преимуществе они лишь на последних минутах матча вырвали победу благодаря голу Дувана Сапаты.

Таким образом, колумбийцы набрали 6 очков и досрочно вышли в плей-офф, у Катара 1 пункт. Колумбия сыграет в последнем туре с Парагваем, тогда как азиатов ожидает матч с Аргентиной.