toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

Копа Америка: Колумбия на последних минутах вырвала победу у Катара и добыла путевку в плей-офф

08:50 11 Читати українською
Копа Америка: Колумбия на последних минутах вырвала победу у Катара и добыла путевку в плей-офф
Сборная Колумбии / Федерация футбола Колумбии

В матче 2 тура группового этапа Копа Америка сборная Колумбии еле справилась с Катаром, но вышла в 1/4 финала.

 

Копа Америка. Группа В, 2 тур

Колумбия – Катар – 1:0

Гол: Сапата, 86

Копа Америка: Аргентина не сумела переиграть Парагвай – еще одно фиаско Месси и Ко

Сборная Колумбии в матче 2 тура группового этапа Копа Америка встретилась с приглашенным на турнир Катаром. Поединок не оказался легкой прогулкой для подопечных Карлуша Кейруша, при явном игровом преимуществе они лишь на последних минутах матча вырвали победу благодаря голу Дувана Сапаты.

Таким образом, колумбийцы набрали 6 очков и досрочно вышли в плей-офф, у Катара 1 пункт. Колумбия сыграет в последнем туре с Парагваем, тогда как азиатов ожидает матч с Аргентиной.

blog_ava
Барселона поедет в мини-тур в США
06:00
42
Теги
Копа Америка-2019 Колумбия - Катар Мир Катар Катар Колумбия Колумбия Копа Америка
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
3
мин
Уругвай
02:00
Япония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук