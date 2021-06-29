Копа Америка-2021, група A, 5-й тур

Боливия – Аргентина – 1:4

Голы: Сааведра, 60 – А. Гомес, 6, Месси, 33, (пен.), 42, Лаутаро Мартинес, 65

Уругвай – Парагвай – 1:0

Гол: Кавани, 21, (пен.)

Аргентинцы довольно быстро вышли вперед благодаря голу экс-партнера Малиновского Алехандро Гомеса. После немного затяжной атаки Месси перебросил защитника, а Папу без проблем расстрелял голкипера. Чуть позже он вернул должок Месси, заработав пенальти – Лионель без проблем его реализовал.

Перед перерывом Месси сделал преимущество разгромным, перебросив мяч над голкипером в одно касание. Во втором тайме Боливия отквитала один мяч усилиями Сааведры, который с близкого расстояния пробил в девятку. А точку в матче поставил Лаутаро Мартинес, который удачно сыграл на добивании.

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Уругвай же достаточно скромно обыграл Парагвай. Хотя уже в самом дебюте встречи упустил классный шанс, но Де Арраскаета из пределов штрафной мощно пробил в штангу. Позже он же во второй раз попал в каркас ворот, а на 21 минуте Кавани заработал право на пенальти, который легко реализовал. Уругвайцы давили почти все время, однако больше забить им так и не удалось – игра завершилась их минимальной победой.

Таким образом, Аргентина осталась лидером группы A, набрав 10 очков (как и Бразилия), Уругвай с 7 пунктами остался вторым, а Парагвай третий из 5 зачетными баллами. Боливия же стала единственной командой, которая не набрала ни одного очка за 4 матча группового этапа Копа Америка-2021.