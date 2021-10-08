Арабські власники Ньюкасла прагнуть, щоб у майбутньої суперкоманди був тренер відповідного статусу.

Антоніо Конте очолив список кандидатів на тренерське крісло "сорок", стверджує La Gazzetta dello Sport.

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Преса вже встигла сватати на Сент-Джеймс Парк Паулу Фонсеку і Френка Лемпарда, однак італієць виглядає більш імовірним варіантом. Конте залишається вільним з літа, коли розірвав контракт з Інтером. Заможні араби зможуть гарантувати 52-річному фахівцю потужне підсилення для боротьби за найвищі місця.

Додамо, що Ньюкасл під керівництвом Стіва Брюса не здобув жодної перемоги у стартових 7 турах АПЛ та розташувався у зоні вильоту.

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