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"Я забрався з Лондона, щоб не працювати з ними!": Куртуа та інші гравці Реала проти призначення Конте або Моурінью

26 жовтня 18:50 1319 Читать на русском
"Я забрався з Лондона, щоб не працювати з ними!": Куртуа та інші гравці Реала проти призначення Конте або Моурінью
Антоніо Конте / ФК Челсі

Лідери мадридського Реала висловили своє незадоволення чутками щодо можливого звільнення Хулена Лопетегі та призначення на посаду головного тренера Антоніо Конте або Жозе Моурінью. Також обурився Тібо Куртуа, який працював з обома наставниками в Челсі.

"Якщо ви так зробите, це підтвердить, що ви змусили Хулена Лопетегі робити роботу, яку б Моурінью виконав краще. Це неповага по відношенню до команди, яка виграла чотири Ліги чемпіонів", – цитує El Pais слова, які гравці Реала просили передати керівництву клубу.

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"Я не можу в це повірити! Я єдиний тут, хто працював з Конте і Моурінью. Я забрався з Лондона, щоб не повторилося те, що я відчув під час роботи з ними. А тепер виявляється, що скоро сюди прийде один з них", – сказав Куртуа в роздягальні.

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