"Я забрався з Лондона, щоб не працювати з ними!": Куртуа та інші гравці Реала проти призначення Конте або Моурінью

Лідери мадридського Реала висловили своє незадоволення чутками щодо можливого звільнення Хулена Лопетегі та призначення на посаду головного тренера Антоніо Конте або Жозе Моурінью. Також обурився Тібо Куртуа, який працював з обома наставниками в Челсі.

"Якщо ви так зробите, це підтвердить, що ви змусили Хулена Лопетегі робити роботу, яку б Моурінью виконав краще. Це неповага по відношенню до команди, яка виграла чотири Ліги чемпіонів", – цитує El Pais слова, які гравці Реала просили передати керівництву клубу.

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"Я не можу в це повірити! Я єдиний тут, хто працював з Конте і Моурінью. Я забрався з Лондона, щоб не повторилося те, що я відчув під час роботи з ними. А тепер виявляється, що скоро сюди прийде один з них", – сказав Куртуа в роздягальні.

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