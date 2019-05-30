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Конте перед підписанням контракту вимагає в Інтера продати Ікарді

17:52 467 Читать на русском
Конте перед підписанням контракту вимагає в Інтера продати Ікарді
Мауро Ікарді / фото із соцмереж

Італійський фахівець Антоніо Конте, який найближчим часом стане наставником Інтера, висловив клубу побажання щодо складу команди на наступний сезон.

Конте заявив босам нерадзуррі, що не бажає працювати з нападником Мауро Ікарді, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Конте стане тренером Інтера цього тижня, – журналіст

Фахівець хоче продати аргентинця в літнє трансферне вікно. На думку тренера, форвард може негативно впливати на атмосферу в команді.

Мауро Ікарді починав минулий сезон у статусі капітана Інтера, проте взимку між ним і клубом стався конфлікт через умови нового контракту, і він був позбавлений пов'язки. Гравець потім відмовився тренуватися з "нерадзуррі", а повернувся на поле лише в кінці сезону.

Конте отримуватиме 10 мільйонів євро на рік, якщо очолить Інтер

У кампанії, що завершилася, 26-річний аргентинець провів 29 матчів в італійській Серії А, в яких відзначився 11 голами і 4 результативними передачами.

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Теги
Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Італія Антоніо Конте Антоніо Конте
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