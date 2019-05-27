Конте стане тренером Інтера цього тижня, – журналіст

Інтер хоче якомога швидше вирішити проблему головного тренера на наступний сезон.

Найближчим часом Інтер повинен офіційно узгодити контракт з Антоніо Конте, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Міланці вже працюють над припиненням угоди з Лучано Спалетті. Італійця не врятував навіть вихід Інтера до Ліги чемпіонів наступного сезону. Якщо переговори пройдуть гладко, то керівництво Інтера відразу оголосить ім'я нового наставника, яким і має стати Антоніо Конте.

Фанати Інтера вимагають звільнення Спаллетті

Нагадаємо, після звільнення з Челсі колишній тренер збірної Італії провів 12 місяців у відпустці.