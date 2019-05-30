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Конте перед подписанием контракта требует у Интера продать Икарди

17:53 53 Читати українською
Конте перед подписанием контракта требует у Интера продать Икарди
Мауро Икарди / фото из соцсетей

Итальянский специалист Антонио Конте, который в ближайшее время станет наставником Интера выразил клубу пожелания по составу команды на следующий сезон.

Конте заявил боссам "нерадзурри", что не желает работать с нападающим Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Конте станет тренером Интера на этой неделе, – журналист

Специалист хочет продать аргентинца в летнее трансферное окно. По мнению тренера, форвард может негативно влиять на атмосферу в команде.

Икарди начинал прошлый сезон в статусе капитана Интера, однако зимой между ним и клубом произошел конфликт из-за условий нового контракта, и он был лишен повязки. Игрок затем отказался тренироваться с "нерадзурри", а вернулся на поле лишь в конце сезона.

Конте будет получать 10 миллионов евро в год, если возглавит Интер

В завершившейся кампании 26-летний аргентинец провел 29 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 11 голами и 4 результативными передачами.

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Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Италия Антонио Конте Антонио Конте
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