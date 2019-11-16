Конте отримав "чорну мітку" екстремістів – поліція взяла тренера під охорону

Італійські правоохоронці надали захист керманичу міланського Інтера Антоніо Конте після серії погроз на його адресу.

Поліція взяла під охорону 50-річного фахівця після отримання ним конверта з кулею, повідомляє Corriere della Sera.

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За інформацією видання, услід за серією погроз Конте отримав і "чорну мітку". Останнім часом цей спосіб залякування знову став популярним в Італії. Подібні листи вже отримували відомі місцеві політики. Раніше конверт із кулею був фірмовим знаком правих і лівих екстремістів, особливо в епоху "Свинцевих сімдесятих".

Правоохоронці вважають лист Конте серйозною погрозою, відкрито кримінальну справу, а тренера тепер охоронятимуть удома та на тренувальній базі Інтера. Після призначення влітку тренером "нерадзуррі" Антоніо Конте став об'єктом критики тіфозі Ювентуса, за який він провів 16 років у статусі гравця та головного тренера.

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