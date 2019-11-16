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Конте получил "черную метку" экстремистов – полиция взяла тренера под охрану

10:26 41 Читати українською
Конте получил "черную метку" экстремистов – полиция взяла тренера под охрану
Антонио Конте / LaPresse

Итальянские правоохранители предоставили защиту наставнику миланского Интера Антонио Конте после серии угроз в его адрес.

Полиция взяла под охрану 50-летнего специалиста после получения им конверта с пулей, сообщает Corriere della Sera.

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По информации издания, вслед за серией угроз Конте получил и "черную метку". В последнее время этот способ запугивания снова стал популярным в Италии. Подобные письма уже получали известные местные политики. Ранее конверт с пулей был фирменным знаком правых и левых экстремистов, особенно в эпоху "Свинцовых семидесятых".

Правоохранители считают письмо Конте серьезной угрозой, возбуждено уголовное дело, а тренера теперь будут охранять дома и на тренировочной базе Интера. После назначения летом тренером "нерадзурри" Антонио Конте стал объектом критики тифози Ювентуса, в составе которого он провел 16 лет в статусе игрока и главного тренера.

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