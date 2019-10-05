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Конте був ідеальним тренером для Ювентуса, – Бонуччі

12:32 278 Читать на русском
Конте був ідеальним тренером для Ювентуса, – Бонуччі
Антоніо Конте та Леонардо Бонуччі / Eurosport

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі пригадав виступи за туринців під керівництвом Антоніо Конте.

 

"Конте змусив мене відчути себе голодним, він зарядив жагою ніколи не здаватися. Цей настрій дозволяє долати біль заради досягнення своїх цілей.

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Він втовкмачував цю думку нам в голови із найпершого дня. Конте був ідеальним тренером для того Ювентуса. Йому потрібен був шанс у великому клубі, а нам потрібна була така людина, яка пояснила би, що означає надягати цю футболку.

Після трьох прекрасних років наші шляхи розійшлися, ми продовжили процес розвитку в інших місцях, але зберегли хороші стосунки", – наводить слова Бонуччі Sky Sport Italia.

Варто зазначити, що Конте тренував Ювентус з 2012 по 2015 роки, вигравши з туринцями 4 Серії А. Зараз Антоніо тренує запеклого ворога туринців – Інтер. Саме з "нерадзуррі" Ювентус зустрінеться 6 жовтня у матчі 7-го туру Серії А, початок гри о 21:45.

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Італія Ювентус Ювентус Антоніо Конте Антоніо Конте Інтер - Ювентус Леонардо Бонуччі Леонардо Бонуччі Інтер Інтер
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