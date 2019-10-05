Інтер – Ювентус: поєдинок стане найкасовішим в історії Серії А

Один з найочікуваніших матчів нинішнього сезону Серії А відвідає рекордна кількість глядачів.

Недільний матч між міланським Інтером і туринським Ювентусом стане найкасовішим в історії Серії А, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Центральну зустріч сьомого туру чемпіонату планують відвідати понад 75 тисяч глядачів. Сумарний дохід від продажу квитків складе більше 6,5 мільйонів доларів – це рекордний показник в історії італійської першості. Понад 20% квитків на гру придбали уболівальники з-за кордону, а сам поєдинок транслюватиметься у більш ніж 200 країнах світу.

Інтер після шести турів лідирує у турнірній таблиці Серії А набравши 18 очок, Ювентус з 16-ма пунктами йде другим.

Нагадаємо, гра відбудеться 6 жовтня о 21:45 за київським часом.

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