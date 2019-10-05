Конте был идеальным тренером для Ювентуса, – Бонуччи

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи вспомнил выступления за туринцев под руководством Антонио Конте.

"Конте заставил меня почувствовать себя голодным, он зарядил жаждой никогда не сдаваться. Это настроение позволяет преодолевать боль ради достижения своих целей.

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Он вбивал эту мысль нам в головы с самого первого дня. Конте был идеальным тренером для того Ювентуса. Ему нужен был шанс в большом клубе, а нам нужен был такой человек, который объяснил бы, что означает надевать эту футболку.

После трех прекрасных лет наши пути разошлись, мы продолжили процесс развития в других местах, но сохранили хорошие отношения", – приводит слова Бонуччи Sky Sport Italia.

Стоит отметить, что Конте тренировал Ювентус с 2012 по 2015 годы, выиграв с туринцами 4 Серии А. Сейчас Антонио тренирует заклятого врага туринцев – Интер. Именно с "нерадзурри" Ювентус встретится 6 октября в матче 7-го тура Серии А, начало игры в 21:45.

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