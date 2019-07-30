Коноплянка за крок від переходу в Бешикташ, – Fanatik

Український хавбек може стати гравцем Бешикташа вже найближчим часом.

Переговори між Євгеном Коноплянкою і турецьким грандом перебувають на завершальній стадії, стверджує Fanatik.

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Бешикташ вирішив не відкладати трансфер гравця Шальке на останні тижні трансферного вікна, тому значно активізувався у переговорах з представниками 29-річного хавбека. Контракт Коноплянки буде розрахований на два сезони, його зарплатня у новому клубі складе близько трьох мільонів євро.

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Керівництво Шальке ще на початку літа заявило, що не зацікавлене у продовженні співпраці з гравцем збірної України, тому його виставили на трансфер.