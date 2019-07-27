Турецькі гранди продовжують боротьбу за Коноплянку – доля Євгена залежить від екс-зірки Динамо

Вінгер збірної України та Шальке Євген Коноплянка досі не визначився зі своїм майбутнім.

Керівництво Бешикташа хоче позбутися Джермейна Ленса. Нідерландський вінгер отримує 2,3 мільйона євро зарплати, а головний тренер команди Абдулла Авчі незадоволений його виступами. На заміну Ленсу турецький клуб хоче підписати Євгена Коноплянку, повідомляє видання Takvim.

Бешикташ завершить трансфер Коно, як тільки продасть екс-зірку Динамо. Боси "чорно-білих" вже контактували з Шальке і домовилися, що німці відпустять Євгена за символічну суму. Заробітна плата Коноплянки в Туреччині знизиться.

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Натомість інсайдер Левен Уміт Ерол запевняє, що українець значно ближчий до переходу в Фенербахче, ніж у Бешикташ. Трансфер гальмує лише сума відступних. Фенер дає 2,5 мільйона євро, а Шальке просить 3 млн.

За інформацією джерела, це не стане великою проблемою – сторони "зійдуться десь посередині". Коноплянка нібито стане гравцем Фенербахче вже в найближчі дні.

Нагадаємо, що Євген не тренується в загальній групі Шальке, а самотужки підтримує форму в Гельзенкірхені. Німецький клуб виставив його на продаж – варіант продовження кар'єри в Бундеслізі не розглядається.

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