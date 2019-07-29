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Коноплянка отримав пропозицію перейти в Краснодар, – Мілевський

20:32 1337 Читать на русском
Коноплянка отримав пропозицію перейти в Краснодар, – Мілевський
Євген Коноплянка / Фото УАФ

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський поділився цікавим інсайдом щодо лідера збірної України Євгена Коноплянки.

"Наскільки я знаю, у Коноплянки зараз є пропозиція перейти в Краснодар. Але я впевнений, що він туди не перейде. Дивлячись на приклад Ракицького, він не перейде. Він цінує збірну. Рак просто відморожений на голову, йому ця збірна... Навіть гімн не співає.

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Чому не викликають до збірної України через виступи в Росії? Ось так у нас заведено, дебілізм якийсь. Навіть Шевченко боїться викликати людину, яка грає в Росії", – сказав Мілевський в інтерв'ю Youtube-каналу "КраСава".

Нагадаємо, Коноплянка близький до відходу з Шальке. На українця полюють турецькі гранди Бешикташ та Фенербахче.

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Теги
Українці за кордоном Артем Мілевський Артем Мілевський Шальке Шальке Краснодар Краснодар Німеччина Трансфери Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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