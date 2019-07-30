Коноплянка в шаге от перехода в Бешикташ, – Fanatik

Украинский хавбек может стать игроком Бешикташа в ближайшее время.

Переговоры между Евгением Коноплянкой и турецким грандом находятся на завершающей стадии, утверждает Fanatik.

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Бешикташ решил не откладывать трансфер игрока Шальке последние недели трансферного окна, поэтому значительно активизировался в переговорах с представителями 29-летнего хавбека. Контракт Коноплянки будет рассчитан на два сезона, его зарплата в новом клубе составит около трех миллионов евро.

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Руководство Шальке еще в начале лета заявило, что не заинтересовано в продолжении сотрудничества с игроком сборной Украины, поэтому его выставили на трансфер.