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Коноплянка в шаге от перехода в Бешикташ, – Fanatik

13:57 74 Читати українською
Коноплянка в шаге от перехода в Бешикташ, – Fanatik
Евгений Коноплянка / Фото официального сайта Шальке

Украинский хавбек может стать игроком Бешикташа в ближайшее время.

Переговоры между Евгением Коноплянкой и турецким грандом находятся на завершающей стадии, утверждает Fanatik.

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Бешикташ решил не откладывать трансфер игрока Шальке последние недели трансферного окна, поэтому значительно активизировался в переговорах с представителями 29-летнего хавбека. Контракт Коноплянки будет рассчитан на два сезона, его зарплата в новом клубе составит около трех миллионов евро.

Турецкие гранды продолжают борьбу за Коноплянку – судьба Евгения зависит от экс-звезды Динамо

Руководство Шальке еще в начале лета заявило, что не заинтересовано в продолжении сотрудничества с игроком сборной Украины, поэтому его выставили на трансфер.

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Трансферы Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Германия Турция Украинцы за рубежом
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