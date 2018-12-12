"Одна справа німці, інша – росіяни чи українці", – Коноплянка помінявся футболками з форвардом збірної Росії Смоловим

Вінгер Шальке Євген Коноплянка помінявся футболками з форвардом Локомотива Федором Смоловим після матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шальке – Локомотив (1:0).

"Сьогодні грати було легше, ніж в Москві. Не знаю, може, у них була тактика нас приспати, а потім задавити.

Шальке – Локомотив – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ми знайомі з Смоловим, поговорили про життя після свистка. Звідки знайомі? Пам'ятаю, їздили на збори з Дніпром, і він теж їздив туди – з Краснодаром. З Тарасом Михаликом теж спілкуємося. Взагалі, не вистачає спілкування, менталітет у людей все-таки відрізняється. Одна справа німці, інша – росіяни чи українці", – цитує Коноплянку Чемпіонат.

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