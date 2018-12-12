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"Одна справа німці, інша – росіяни чи українці", – Коноплянка помінявся футболками з форвардом збірної Росії Смоловим

13:41 3752 Читать на русском
"Одна справа німці, інша – росіяни чи українці", – Коноплянка помінявся футболками з форвардом збірної Росії Смоловим
Євген Коноплянка / соцмережі

Вінгер Шальке Євген Коноплянка помінявся футболками з форвардом Локомотива Федором Смоловим після матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шальке – Локомотив (1:0).

"Сьогодні грати було легше, ніж в Москві. Не знаю, може, у них була тактика нас приспати, а потім задавити.

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Ми знайомі з Смоловим, поговорили про життя після свистка. Звідки знайомі? Пам'ятаю, їздили на збори з Дніпром, і він теж їздив туди – з Краснодаром. З Тарасом Михаликом теж спілкуємося. Взагалі, не вистачає спілкування, менталітет у людей все-таки відрізняється. Одна справа німці, інша – росіяни чи українці", – цитує Коноплянку Чемпіонат.

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Ліга чемпіонів6 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Локомотив Москва: Вівторок 11 грудня 2018

Шальке
Матч завершено
1 : 0
Локомотив Москва
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Ліга чемпіонів Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Шальке - Локомотив Москва Федір Смолов Федір Смолов Локомотив Москва Локомотив Москва
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