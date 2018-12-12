Коноплянка проти Локомотива в ЛЧ: найгостріший гравець Шальке, робота на трансфер, індивідуалізм і оцінки німецьких ЗМІ

Євген Коноплянка допоміг Шальке перемогти російський Локомотив у Лізі чемпіонів (1:0), ставши найпомітнішим гравцем матчу. Розбір гри українця, його статистика та оцінки німецьких ЗМІ – в нашому матеріалі.

Коноплянка вийшов у стартовому складі Шальке на матч проти Локомотива – 4 поява українця з перших хвилин у Лізі чемпіонів-2018/19. Про такий подарунок тренера в Бундеслізі можна тільки мріяти, адже там він не отримував місця в старті з вересня. Доменіко Тедеско розглядає Євгена гравцем ротації і не ставить його у важливих матчах навіть за умови тотальних травм конкурентів.

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Повноцінні 90 хвилин ігрового часу лідер нашої збірної має тільки в поєдинках, які мало що вирішують. Саме таким було домашнє протистояння з Локомотивом – Шальке завчасно гарантував плей-офф з другого місця та застосував тотальну ротацію. Коно зіграв лівого форварда в схемі 3-4-3, розміщуючись найвище в Шальке за середніми позиціями – 11 номер.

Євген вчора отримав найкомфортнішу позицію в побудовах Тедеско за останній час: не в парі центрфорвардів при 4-3-1-2, не глибше "вісімкою" при 3-5-2, а з максимальною свободою для зміщень на фланг. Український вінгер дійсно вперше за довгий час почувався, як риба у воді. Часто зустрічався з м'ячем (57 дотиків проти 33 і 39 в попередніх матчах ЛЧ за 90 хвилин), постійно був у центрі уваги.

Майже все, що Шальке створив у атаці, було наслідком зусиль Коноплянки. Українець завдав 4 ударів по воротах росіян. Якщо в першому таймі один постріл пролетів дуже далеко від "дев'ятки", а другий – заблокували суперники, то після перерви Євген двічі вистрелив з гострого кута в площину. Локомотив врятувався сейвами голкіпера. Це були персональні рейди у штрафний майданчик – Коно отримував м'яч і самотужки виходив (пунктир нижче) на ударну позицію.

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Оцінюючи гру Коноплянки окремо від команди, можна видати йому компліменти, зокрема за 3 вдалі спроби дриблінгу – другий найкращий результат у матчі. Він опускався за м'ячем і розвивав атаки. Втім, взаємодія з партнерами залишає бажати кращого: достатньо непорозумінь під час відкривань, паси в нікуди, гравці Шальке не завжди розуміли, що задумав Євген. 5 прострілів з гри від українця в штрафний майданчик Локомотива не знайшли адресатів, лише один такий був точним.

Коно у звітному матчі відповідав за стандарти Шальке, завдяки чому записав собі в актив неймовірні 18 навісів (5 точних). Він виконав 9 кутових, які мали дивовижну закономірність: всі подачі з лівого кута поля полетіли в молоко, а всі з правого – долетіли до футболістів Шальке. Ба більше, 3 "праві" корнери створили гостроту: дві передачі під удар і супершанс Сердара, коли м'яч прокотився по лінії воріт.

Євген двічі виконував штрафні – один з них став вирішальним у матчі, коли навіс Коноплянки завершився голом Шопфа. Загалом українець доклав ногу до 5 з 6 ударів Шальке в площину воріт Гільєрме, а також віддав 4 ключові передачі.

Показники хороші, але знову ж потрібно звертати увагу на те, скільки спроб було в Коно і скільки потенційно гострих моментів розбилися об його неточні паси. Однак він намагався загострювати – чи не єдиний у складі Шальке.

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Статистичні портали добре оцінили Євгена – цифри за підсумками гри й справді пристойні. WhoScored поставив другий найкращий бал у матчі після Шопфа – 7.7. Від SofaScore український вінгер отримав 7.6 – четвертий результат.

Німецькі ЗМІ не виділили Коноплянку в складі Шальке позитивним балом. Лінія оборони "кнаппен" отримала найкращі оцінки, а Євген – середні в команді.

Журналіст західнонімецьких видань, зокрема Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Крістоф Вінкель виставив Коно оцінку 4.5 (у Німеччині найкраща оцінка – 1) і охарактеризував його гру такими словами:

Коноплянка в матчі з Локомотивом нечасто показував, наскільки корисним він може бути для атакувальної гри Шальке. Втім, майже все, що виникало в команди попереду, створювалося за його безпосередньої участі.

Профільний ресурс Ruhr Nachrichten оцінив Євгена в 4 бали. Франк Лешінскі, який нещодавно в розмові з українським журналістом, хвалив Коноплянку, прокоментував гру вінгера проти Локомотива без захоплення:

Часто намагався бити по воротах, але всі удари завершилися безуспішно. Кутові та штрафні в його виконанні зазвичай були занадто неточними. Тим не менш, українець принаймні показав бажання битися за результат.

Коноплянка був центральною фігурою в матчі з Локомотивом. Перетягування ковдри на себе можна списати на недосвідченість партнерів (поруч в атаці вийшов молодий Тойхерт, який не грав 2 місяці через травму, і юний Голлєр – перший матч в головній команді), а брак в діях – на слабке взаєморозуміння з ними.

Однак потрібно розуміти, що в цій зустрічі для Євгена створили умови, близькі до ідеальних, що стосується схеми команди та функцій українського вінгера. В наступних матчах такого годі чекати – основні схеми "кнаппен" зараз 4-3-1-2 і 3-5-2, де зручного місця для Коно немає.

До зимової перерви Шальке проведе 4 матчі в Бундеслізі. Навряд чи навіть хорошою грою проти Локомотива Коноплянка переконав Доменіко Тедеско зробити на нього ставку в цих відповідальних поєдинках.

Водночас українець вчора плідно попрацював на трансфер, продемонструвавши непоганий індивідуальний клас в Лізі чемпіонів. У багатьох складеться враження, що його просто неправильно використовують в Гельзенкірхені (це подекуди правда).

Пропозиції від інших клубів взимку точно будуть, сам Євген явно не надто задоволений ситуацією, а Шальке, як повідомляють авторитетні джерела Bild (раніше) і Kicker (нещодавно), готовий відпустити його, щоб розвантажити зарплатну відомість під нові придбання.

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