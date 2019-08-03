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Шальке вимагає у Бешикташа 3,5 млн євро та хавбека за Коноплянку – турецький клуб відмовився від угоди

12:45 37 Читать на русском
Шальке вимагає у Бешикташа 3,5 млн євро та хавбека за Коноплянку – турецький клуб відмовився від угоди
Євген Коноплянка / Reuters

Вінгер збірної України Євген Коноплянка може не перейти у Бешикташ через значні вимоги Шальке.

Німецький Шальке вимагає у Бешикташа 3,5 млн євро і 23-річного хавбека Дорукхана Токеза за вінгера збірної України Євгена Коноплянку. Турецький клуб не може погодитись на таку угоду, повідомляє Ajansspor. Зауважимо, що Токез оцінюється порталом Тransfermarkt у 5,5 млн євро.

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Шальке пояснює свої високі вимоги тим, що тільки два роки тому німецький клуб придбав українського вінгера у Севільї за 12,5 млн євро, тому не збираються віддавати його за безцінь.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що вінгер збірної України Євген Коноплянка у найближчі два дні стане гравцем Бешикташа.

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