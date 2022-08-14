Чемпіонат Польщі, 5-й тур

Краковія – П'яст Глівіце – 0:1

Гол: Гарсія, 70

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Український півзахисник Краковії Євген Коноплянка провів першу офіційну гру у новому сезоні. У домашньому матчі проти П'яста 32-річний хавбек вийшов на заміну на останні 15 хвилин, однак не зміг запобігти поразці своєї команди. Як наслідок, "смугасті" з 9-ма очками опустились на п'яту сходинку турнірної таблиці: від лідера – Плоцька – вони відстають на 4 пункти.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у Краковію у лютому 2022 року і встиг провести 11 офіційний матчів (10 минулого сезону). Результативними діями наш співвітчизник не відзначався.

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