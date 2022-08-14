Захист жирондинців поки працює без збою – команда не пропустила жодного гола у новому сезоні.

Франція, Ліга 2, 3-й тур

Бордо – Ніор – 1:0

Гол: Делор'є-Шобе, 61

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У домашньому матчі 3-го туру другого за силою дивізіон Бордо мінімально обіграв Ньор. Господарям вдалось забити в середині другого тайму і втримати свої ворота недоторканими. Український півзахисник Данило Ігнатенко вийшов у старті і провів на полі весь матч. Наш співвітчизник записав до свого пасиву жовту картку на 87 хвилині.

Перемога дозволила Бордо вийти на другу сходинку турнірної таблиці – "жирондинці" набрали однакову кількість очок з Генгамом і поступаються йому лише за різницею забитих та пропущених м'ячів.

Нагадаємо, Ігнатенко виступає за французький клуб із січня 2022 року. У новому сезоні він зіграв у 3 матчах, в яких забив 1 гол.

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