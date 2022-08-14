Экс-звезда УПЛ Евгений Коноплянка не сумел помочь своей команде спасти хотя бы ничью в матче польской Экстраклясы.

Чемпионат Польши, 5-й тур

Краковия – Пяст Гливице – 0:1

Гол: Гарсия, 70

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Украинский полузащитник Краковии Евгений Коноплянка провел первую официальную игру в новом сезоне. В домашнем матче против Пяста 32-летний хавбек вышел на замену на последние 15 минут, однако не смог предотвратить поражение своей команды. Как следствие, "полосатые" с 9 очками опустились на пятую строчку турнирной таблицы: от лидера – Плоцка – они отстают на 4 пункта.

Напомним, Коноплянка перешел в Краковию в феврале 2022 года и успел провести 11 официальных матчей (10 в прошлом сезоне). Результативными действиями наш соотечественник не отличался.

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