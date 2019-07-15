Коноплянка може перейти в Бешикташ на правах оренди

Італія — 06:00 1389
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Тренер Аталанти Гасперіні – про трансфер Маліновського: Коли ми можемо підписати хороших гравців, то не думаємо двічі
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Українці феєрили голами у динамівському дербі в Білорусі – Білоног був результативнішим за НойкаСвіт — 14 лип 673
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Барселона офіційно представила Грізманна – форвард обрав ігровий номерІспанія — 14 лип 4714
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Маліновський прибув в Італію для підписання контракту з АталантоюІталія — 14 лип 3400
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Лунін знову на висоті в Реалі, знайшов ще 2-х зіркових друзів, але наближається до оренди – названо амбіційний клубІспанія — 14 лип 10651