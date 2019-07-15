Коноплянка може перейти в Бешикташ на правах оренди

Турецькі клуби продовжують боротьбу за вінгера Шальке.

Бешикташ спробує взяти Коноплянку в оренду, інформує Sabah.

Фенербахче орендував гравця на позицію Коноплянки

Раніше повідомлялося, що агент гравця Фалі Рамадані перебуває в Стамбулі, де веде перемовини з Фенербахче. За інформацією джерела, Бешикташ також контактував з представником Коноплянки, однак повноцінний трансфер не входить в інтереси "чорних орлів" через велику вартість.

Нагадаємо, гельзенкірхенський клуб вимагає за Євгена близько 4 млн євро.

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