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Коноплянка може перейти в Бешикташ на правах оренди

10:08 154 Читать на русском
Коноплянка може перейти в Бешикташ на правах оренди
Євген Коноплянка / Reuters

Турецькі клуби продовжують боротьбу за вінгера Шальке.

Бешикташ спробує взяти Коноплянку в оренду, інформує Sabah.

Фенербахче орендував гравця на позицію Коноплянки

Раніше повідомлялося, що агент гравця Фалі Рамадані перебуває в Стамбулі, де веде перемовини з Фенербахче. За інформацією джерела, Бешикташ також контактував з представником Коноплянки, однак повноцінний трансфер не входить в інтереси "чорних орлів" через велику вартість.

Нагадаємо, гельзенкірхенський клуб вимагає за Євгена близько 4 млн євро.

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