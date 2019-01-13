Коноплянка може замінити екс-зірку Ліверпуля – Бешикташ запитав Шальке про стан українця

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка став одним із трьох кандидатів на заміну вінгеру Бешикташа, якого кличуть у Фулхем.

Інформаційний простір уже традиційно наповнюється чутками про трансфер Коноплянки з Шальке. Останнім часом 29-річного українця найактивніше сватають у Туреччину, зокрема в лави Фенербахче, який сенсаційно опинився в зоні вильоту тамтешньої Суперліги. Однак у Стамбулі є ще один претендент на Євгена.

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Бешикташ, де грають колишні гравці київського Динамо Домагой Віда та Джермейн Ленс, готується продати екс-зірку Ліверпуля. Раян Бабель зацікавив Фулхем Раньєрі, а "чорні орли" вже визначили ціну на нідерландця – 2 млн євро за оренду. Якщо 32-річний вихованець Аякса покине Туреччину, на його місце може прийти хтось із 3-х кандидатів, інформують турецькі журналісти. Серед них Коноплянка. Стамбульці вже начебто спілкувались з Шальке щодо його стану.

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Крім Євгена, Бешикташ розглядає варіанти з Марко П'яцою, який грав за Шальке в оренді з Ювентуса, а зараз виступає за Фіорентину, та вінгером ПСЖ Еріком-Максімом Чупо-Мотінгом. Додамо, що про статус Коно питали 2-3 тижні тому, а з представниками парижанина керівництво "чорних орлів" зустрічалось декілька днів тому.

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