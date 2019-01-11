Коноплянка та Маліновський відзначились результативними діями у очному матчі Шальке та Генка

Шальке Євгена Коноплянки розійшовся миром з Генком Руслана Маліновського у контрольному матчі.

Хавбек Євген Коноплянка та півзахисник Руслан Маліновський зійшлись у очному поєдинку в рамках спарингу між Шальке та Генком. Обидва українці вийшли у стартовому складі своїх команд.

Після подачі Маліновського з кутового відзначився Деваст, який відкрив рахунок у зустрічі. Натомість Коноплянка у другому таймі віддав гольову передачу на Шопфа, який встановив остаточний рахунок в матчі.

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Коноплянка та Маліновський відіграли по 62 хвилини та були замінені. Поєдинок в підсумку завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2. У складі Шальке забивали Ут і Шопф, а за Генк відзначились Троссар і Деваст.

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