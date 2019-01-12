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Коноплянка розпочав співпрацю з новим агентом на фоні чуток про відхід з Шальке

20:47 375 Читать на русском
Коноплянка розпочав співпрацю з новим агентом на фоні чуток про відхід з Шальке
Євген Коноплянка / фото із соцмереж

Відомий футбольний агент Фалі Рамадані відтепер представлятиме інтереси півзахисника Шальке Євгена Коноплянки.

Про початок співпраці Рамадані з Коноплянкою повідомив портал Sport Arena.

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Рамадані представляє інтереси багатьох відомих футболістів, серед яких Каліду Кулібалі (Наполі), Міралем П'яніч (Ювентус), Іван Перішіч (Інтер), Лука Йовіч (Айнтрахт), Дженгіз Ундер (Рома) , Анте Ребіч (Айнтрахт), Нікола Калініч (Атлетіко), а також одноклубника українця Матія Настасіч.

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Окрім того, Рамадані часто бере участь у здійсненні переходів футболістів, з якими не має постійного контракту. Зокрема Фалі допомагав оформити трансфери Гонсало Ігуаїна та Даніеле Ругані в Ювентус.

Теги
Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Німеччина
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