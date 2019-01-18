Коноплянка має проблеми зі здоров'ям – Тедеско сумнівається в участі українця у матчі з Вольфсбургом

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско скептично оцінює шанси Євгена Коноплянки на участь у матчі 18-го туру Бундесліги проти Вольфсбурга.

"Ми не знаємо, чи будуть готові Коноплянка, Сане і Сердар до недільного матчу з Вольфсбургом. У Євгена – застуда, а Саліфа і Суата турбують болі в стегні.

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Всі троє повинні взяти участь в завтрашньому тренуванні. Після нього і приймемо рішення", – цитує Тедеско офіційний сайт Шальке.

Поєдинок 18-го туру Бундесліги Шальке – Вольфсбург відбудеться 20 січня, початок о 19:00.

На даний момент Шальке посідає 13-ту сходинку турнірної таблиці Бундесліги.

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