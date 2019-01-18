Кравець проти Мессі на Камп Ноу, лондонське дербі та ще один потенційний провал Реала: анонс топ-5 матчів євровікенду

"Футбол 24" представляє прев'ю найцікавіших поєдинків європейського вікенду.

Арсенал – Челсі

19 січня, 19:30. Лондон, Емірейтс. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Чому потрібно подивитися: наймолодше лондонське дербі може виявитись ключовим у боротьбі за четверту сходинку. Челсі випереджає Арсенал на 6 очок, тож потенційний тріумф "аристократів" дозволить їм отримати солідний гандикап над прямим конкурентом за топ-4.

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Команда Мауріціо Саррі набрала хороший темп, здобувши три перемоги у чотирьох останніх матчах АПЛ. Єдина за цей період осічка "пенсіонерів" припала на поєдинок проти Саутгемптона, коли Азар та Ко вдома не зуміли дотиснути одного з аутсайдерів ліги (0:0).

Арсенал перед доленосним дербі демонструє значну гіршу форму від свого принципового конкурента. Команда Емері зазнала двох поразок у трьох матчах, дозволивши наздогнати себе навіть, здавалось, безнадійному МЮ. Не додає оптимізму "канонірам" й статистика очних протистоянь з Челсі в АПЛ – жодної перемоги у чотирьох останніх зустрічах при двох поразках. У першому колі "пенсіонери" також виявились сильнішими (3:2).

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Реал Мадрид – Севілья

19 січня, 17:15. Мадрид, Сантьго Бернабеу. Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Сантьяго Бернабеу приймає битву третьої та четвертої команд Ла Ліги. Обоє мають у своєму активі однакову кількість очок (33), але Севілья випереджає Реал завдяки кращій різниці м'ячів.

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Напередодні центрального матчу туру особлива увага була прикута до мадридського гранда, який з головою потопає у власних проблемах. Реал демонструє дуже сірий футбол, практично втративши шанси на титул. Принаймні історія засвідчує, що "бланкос" ніколи не ставали чемпіонами, поступаючись лідеру 10-ма пунктами.

Перемога підопічних Соларі над Бетісом радше була звичайною випадковістю, ніж обнадійливим симптомом одужання. Зрештою, вже серед тижня Реал знову продемонстрував своє депресивне обличчя на Бутарке, програвши Леганесу в Кубку Іспанії (0:1). Якби клуб Кравця та Луніна трохи краще реалізовував власні нагоди, то Мадрид навряд чи б так легко "виніс ноги". Відкритий конфлікт Соларі з Іско також не сприяє покращенню напруженої атмосфери в таборі чемпіонів світу.

На щастя для "вершкових", Севілья, яка деякий час перебувала серед лідерів Прімери, трохи розгубила свою форму. Нервіонці їдуть на Бернабеу лише з одним тріумфом в п'яти останніх матчах. Однак команді Пабло Мачіна досі гріють душу спогади про розгромну перемогу над Реалом у першому колі – 3:0.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

РБ Лейпциг – Борусія Дортмунд

19 січня, 19:30. Лейпциг, Ред Булл Арена. Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: лідер Бундесліги на незручному для себе стадіоні пройде випробування четвертою командою першості. "Джмелі" Люсьєна Фавра вирушають у Лейпциг із завданням зберегти комфортний відрив (6 очок) від Баварії, однак перемогти на Ред Булл Арені дортмундцям буде не так вже й просто.

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Борусія ще не знає смаку перемог у лігві "биків". У своєму дебютному матчі на Ред Булл Арені "джмелі" зазнали мінімальної поразки (0:1), а згодом була результативна нічия (1:1).

Перед "зимовими канікулами" Дормунд рухався у чемпіонському темпі – 7 перемог у 8-ми поєдинках. Останньою жертвою команди Фавра стала Борусія з Менхенгладбаха, яка поступилась на Сігнал Ідуна Парк з рахунком 1:2. Натомість Лейпциг чергує тріумфи з поразками – так незмінно траплялось в шести останніх поєдинках за участі хлопців Ральфа Рангніка.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Наполі – Лаціо

20 січня, 21:30. Неаполь, Сан-Паоло. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Чому потрібно подивитися: Наполі, який досі створює видимість боротьби за Скудетто, прийматиме претендента на Лігу чемпіонів. Команда Карло Анчелотті перебуває на відстані 9 очок від Ювентуса, а ще одна осічка, можливо, остаточно поховає й без того примарні шанси неаполітанців на титул.

Друга команда Італії може похвалитись 7-ма перемогами в 9-ти матчах, однак її головна проблема – "Стара Синьйора", яка демонструє ще кращі показники. Перед зустріччю з "орлами" Наполі не без проблем обіграв Болонью (3:2), тоді як команда Сімоне Індзагі розписала нічию з Торіно (1:1). На п'яти римлянам наступають Мілан, Рома та Самподрія, тож потенційна поразка на Сан-Пауло може коштувати їм місця в топ-4.

У матчі першого кола голи Міліка та Інсіньє принесли неаполітанцям перемогу з рахунком 2:1.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Барселона – Леганес

20 січня, 21:45. Барселона, Камп Ноу. Пряма трансляція на MEGOGO

Чому потрібно подивитися: лідер чемпіонату Іспанії спробує помститись за одну з двох своїх поразок у першому колі. На Бутарке Леганес сенсаційно обіграв Барселону з рахунком 2:1, а в Каталонії заговорили про кризу та навіть можливу відставку Вальверде.

Однак з цього часу "блаугранас" кардинально змінили ситуацію і впевнено почуваються на вершині таблиці, випереджаючи Атлетіко на 5 пунктів. Зараз каталонці демонструють найкращу форму серед усіх команд Прімери – 6 перемог поспіль. Ключем до успіху Барси стали, насамперед, бомбардирські подвиги Мессі та Суареса, які на обох забили більше, ніж Реал і ще 17 клубів ліги – 31 гол.

Лаганес, який нещодавно підсилився екс-захисником Карпат Василем Кравцем, продовжує боротьбу за виживання. Пережд вояжем на Камп Ноу "пепінерос" не перемагають чотири матчі поспіль та лише за додатковими показниками випереджають 18-й у таблиці Райо Вальєкано. До слова, український захисник, найпевніше зі стартових хвилин, розпочне гру проти Барселони, а ось Андрій Лунін знову ризикує опинитись на лаві запасних.

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Перед очною зустріччю Барса та Леганес провели повторні поєдинки 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Каталонці розбили Леванте (3:0), але через потенційну дискваліфікацію досі ризикують покинути турнір. Натомість Леганес попри мінімальну перемогу над Реалом (1:0) вже попрощався з Копа дель Рей.

Прогноз "Футбол 24": 3:0