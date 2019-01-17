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Бешикташ узгодив перехід Коноплянки та скоро представить українця, – Fotomac

23:01 459 Читать на русском
Бешикташ узгодив перехід Коноплянки та скоро представить українця, – Fotomac
Євген Коноплянка / фото із соцмереж

Півзахисник Шальке та збірної України Євген Коноплянка стане гравцем Бешикташа. У цьому переконує турецьке видання Fotomac.

Бешикташ узгодив перехід Євгена Коноплянки. Українець буде представлений в ролі гравця "стамбульських орлів" 18 січня після матчу чемпіонату Туреччини Акхісар – Бешикташ, повідомляє Fotomac.

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Як зазначає джерело, зарплатня Коноплянки становитиме 3,2 млн євро в рік з урахуванням бонусів. Щоправда, видання не уточнює, на яких умовах лідер збірної України переїде в Туреччину – на правах оренди, чи як повноцінний трансфер.

Також на Коноплянку претендував інший турецький клуб – Фенербахче. Цікаво, що раніше один із турецьких журналістів зазначав, що головною перепоною у переході Євгена є саме його висока зарплатня.

В поточному сезоні Бундесліги Коноплянка провів 8 матчів у складі Шальке, в яких відзначився одним асистом.

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