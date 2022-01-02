Конопля опинився у сфері інтересів Фенербахче, – ЗМІ
Захисник Шахтаря Юхим Конопля може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.
Фенербахче хоче підписати Коноплю на правах оренди до кінця сезону, стверджує Fotospor.
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Зазначається, що клуб розраховує, що оборонець допоможе не тільки в обороні, а й в атаці, оскільки Юхим має вражаючі показники у цьому сезоні. Раніше Фенербахче вже орендував у Шахтаря гравця – у 2017 році в Туреччину вирушив Олександр Караваєв, але не зміг порозумітись з наставником Діком Адвокатом.
До слова, у поточному сезоні Конопля провів 9 матчів в УПЛ, у яких забив 1 гол та віддав 5 асистів, зокрема 3 – в поєдинку з Маріуполем.
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