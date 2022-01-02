Конопля оказался в сфере интересов Фенербахче, – СМИ
Защитник Шахтера Ефим Конопля может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Фенербахче хочет подписать Коноплю на правах аренды до конца сезона, утверждает Fotospor.
Эвертон презентовал Миколенко собственным болельщикам на Гудисон Парк
Отмечается, что клуб рассчитывает, что защитник поможет не только в обороне, но и в атаке, поскольку Ефим имеет впечатляющие показатели в этом сезоне. Ранее Фенербахче уже арендовывал у Шахтера игрока – в 2017 году в Турцию отправился Александр Караваев, но не смог найти общий язык с наставником Диком Адвокатом.
К слову, в текущем сезоне Конопля провел 9 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов, в том числе 3 – в поединке с Мариуполем.
Тихе футбольне вбивство: два українці розчарували Європу – каламутна Зоря і один варіант порятунку кар'єри