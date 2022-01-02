Фенербахче хочет подписать Коноплю на правах аренды до конца сезона, утверждает Fotospor.

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Отмечается, что клуб рассчитывает, что защитник поможет не только в обороне, но и в атаке, поскольку Ефим имеет впечатляющие показатели в этом сезоне. Ранее Фенербахче уже арендовывал у Шахтера игрока – в 2017 году в Турцию отправился Александр Караваев, но не смог найти общий язык с наставником Диком Адвокатом.

К слову, в текущем сезоне Конопля провел 9 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов, в том числе 3 – в поединке с Мариуполем.

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