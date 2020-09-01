"Конкуренція — двигун прогресу": Макаренко оцінив кадровий потенціал збірної України
Півзахисник збірної України та бельгійського Кортрейка Євген Макаренко поділився враженнями після прибуття до розташування головної команди країни.
"Відчуття після повернення до збірної позитивні, тому що майже шість місяців я перебував у Бельгії у зв’язку з карантином. Досить важкий період. Але найголовніше, що розпочалися чемпіонати, збірна повернулася до нормального режиму. Команда зібралася з гарними емоціями.
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Конкуренція — двигун прогресу. Це добре, що зараз у збірній України є багато гравців на кожну з позицій. Це стимулює хлопців працювати, показувати свій кращий футбол перед тренерським штабом. Усі готові, а це головне", – цитує слова Макаренка прес-служба УАФ.
Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.
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