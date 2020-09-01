"Відчуття після повернення до збірної позитивні, тому що майже шість місяців я перебував у Бельгії у зв’язку з карантином. Досить важкий період. Але найголовніше, що розпочалися чемпіонати, збірна повернулася до нормального режиму. Команда зібралася з гарними емоціями.

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Конкуренція — двигун прогресу. Це добре, що зараз у збірній України є багато гравців на кожну з позицій. Це стимулює хлопців працювати, показувати свій кращий футбол перед тренерським штабом. Усі готові, а це головне", – цитує слова Макаренка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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