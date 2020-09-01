"Ощущение после возвращения в сборную положительные, так как почти шесть месяцев я находился в Бельгии в связи с карантином. Достаточно трудный период. Но самое главное, что начались чемпионаты, сборная вернулась в нормальный режим. Команда собралась с хорошими эмоциями.

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Конкуренция – двигатель прогресса. Это хорошо, что сейчас в сборной Украины есть много игроков на каждую из позиций. Это стимулирует ребят работать, показывать свой лучший футбол перед тренерским штабом. Все готовы, а это главное", – цитирует слова Макаренко пресс-служба УАФ.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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