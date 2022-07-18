Галатасарай до середи повинен презентувати одразу трьох новачків, повідомляє турецьке видання Hurriyet. Одним з них є Харіс Сеферовіч – екс-нападник Бенфіки перейшов на умовах 1-річної оренди з правом викупу за 3,5 мільйона євро. Ця послуга буде розглядатись лишень у випадку, якшо швейцарець зіграє 15 матчів.

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Також Галатасарай узгодив повноцінний трансфер Лео Дюбуа – Ліон отримає за 27-річного захисника збірної Франції 2,5 мільйона євро. Італійський інсайдер Ніколо Скіра повідомляє про 3 мільйони євро. Контракт розрахований до 2026 року.

Крім того, столичний турецький клуб підписав хавбека збірної Австрії Флоріана Грілліча. 26-річний екс-центрхав Хоффенхайма та низки інших клубів німецької Бундесліги перейшов на правах вільного агента.

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