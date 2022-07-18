Лісабонський клуб уже склав список гравців, з якими потрібно попрощатися. До нього потрапили 10 футболістів, повідомляє Record. Зокрема, Харіс Сеферовіч, який міг би скласти конкуренцію Роману Яремчуку на позиції центрфорварда.

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Також Бенфіка більше не розраховує на Суаліхо Мейте, Родріго Пінью, Чікінью, Андре Алмейду, Габріеля, Аделя Таарабта, Піцці, Діогу Гонсалвеша та Жіла Діаша. Зазначимо, щонайменше половина з цих виконавців були основними у минулому сезоні.

Наразі реальні претенденти є лише на Таарабта і Сеферовіча. Пінью, Мейте та Діаса Бенфіка готова відпустити в оренду. Для решти виконавців лісабонці налаштовані знайти нове постійне місце роботи.

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