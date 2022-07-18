Игроки Лиона, Бенфики, а также Хоффенхайма переехали в Стамбул

Галатасарай в среду должен презентовать сразу трех новичков, сообщает турецкое издание Hurriyet. Одним из них является Харис Сеферович – экс-нападающий Бенфики перешел на условиях 1-летней аренды с правом выкупа за 3,5 миллиона евро. Эта услуга будет рассматриваться только в случае, если швейцарец сыграет 15 матчей.

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Также, Галатасарай согласовал полноценный трансфер Лео Дюбуа – Лион получит за 27-летнего защитника сборной Франции 2,5 миллиона евро. Итальянский инсайдер Николо Скира сообщает про 3 миллиона евро. Договор рассчитан до 2026 года.

Кроме того, столичный турецкий клуб подписал хавбека сборной Австрии Флориана Гриллича. 26-летний экс-центрхав Хоффенхайма и ряда других клубов немецкой Бундеслиги перешел на правах свободного агента.

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