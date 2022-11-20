Форвард шотландського Хіберніана Мартін Бойл не зможе взяти участь у чемпіонаті світу в Катарі через травму коліна, передає слова головного тренера австралійців Грема Арнольда SBS Sport.

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За словами наставника, медичні служби збірної зробили все можливе, щоб відновити 29-річного нападника, але всі зусилля виявилися марними. Бойла у національній команді замінить 21-річний Марко Тіліо з місцевого клубу Мельбурн Сіті.

Нагадаємо, Австралія потрапила у групу D, де її суперниками будуть Франція, Данія та Туніс. Свій стартовий поєдинок "кенгуру" проведуть у вівторок, 22 листопада, проти "трикольорових". Початок зустрічі о 21:00.

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