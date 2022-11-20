Форвард шотландского Хиберниана Мартин Бойл не сможет принять участие в чемпионате мира в Катаре из-за травмы колена, передает слова главного тренера австралийцев Грэма Арнольда SBS Sport.

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По словам наставника, медицинские службы сборной сделали все возможное, чтобы восстановить 29-летнего нападающего, но все усилия оказались тщетными. Бойла в национальной команде заменит 21-летний Марк Тилио из местного клуба Мельбурн Сити.

Напомним, Австралия попала в группу D, где ее соперниками будут Франция, Дания и Тунис. Свой стартовый поединок "кенгуру" проведут во вторник, 22 ноября, против "трехцветных". Начало встречи в 21:00.

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