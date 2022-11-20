Сенегал втратив ще одного гравця на ЧС-2022 – незавершена процедура зміни громадянства вкрала мрію
"Леви Теранги" змушені робити екстрені зміни у своєму складі.
Захисник Монако Ісмаїл Якобс пропустить Мундіаль в Катарі через адміністративні проблеми, повідомляє RMC Sport.
Мане пропустить ЧС-2022 – форварда Баварії успішно прооперували
На молодіжному рівні 23-річний футболіст виступав за збірну Німеччини, але перед ЧС-2022 вирішив змінити громадянство та представляти країну, звідки родом його батько. У вересні він зіграв за національну команду Сенегалу у двох товариських матчах.
На жаль, юридична процедура затягнулась і футболісту доведеться пропустити Мундіаль. Зазначається, що замість нього у національну команду буде викликаний представник Андерлехта Мусса Ндіайє.
Нагадаємо, раніше із заявки Сенегалу через травму вилетів форвард Баварії Садьйо Мане.
До слова, свій перший матч підопічні Алью Сіссе зіграють у понеділок, 21 листопада, проти Нідерландів. Початок зустрічі о 18:00.
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