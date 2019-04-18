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Кондогбія прооперований через появу тромбу і пропустить залишок сезону

22:00 17 Читать на русском
Кондогбія прооперований через появу тромбу і пропустить залишок сезону
Жоффрей Кондогбія / Sporting News

Півзахисника Валенсії Жоффрея Кондогбія терміново госпіталізували через кровотечу у внутрішньом'язовій гематомі.

Кондогбія переніс операцію на стегні після того, як отримав пошкодження в матчі проти Райо Вальєкано. Однак відновлення гравця пішло не за планом і Жоффрея госпіталізували через наявність тромба у внутрішньом'язовій гематомі, інформує Sky Sport Italia.

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Футболіста вже прооперували і провели усі необхідні медичні тести. Кондогбія поки залишиться під наглядом лікарів, але точно відомо, що півзахисник вже не зможе зіграти у цьому сезоні.

Теги
Жоффрей Кондогбія Жоффрей Кондогбія Валенсія Валенсія Іспанія
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