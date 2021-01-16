Чемпіонат Туреччини, 19 тур

Істанбул Башакшехір – Сівасспор – 1:1

Голи: Алексич, 28 – Арслан, 42

Поєдинок між Істанбул Башакшехіром (чинним чемпіоном Туреччини) і Сівасспором завершився миром. Команди обмінялися голами в першому таймі та поділили очки. Нічия залишила Сівасспор та Істанбул в середині турнірної таблиці. У обох команд по 23 очки – це 10 і 11 позиції.

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Під час поєдинку в Стамбулі розпочався сильний снігопад. Зелений газон невдовзі став білим – все б нічого, але футболісти Сівасспора грали теж у білій формі. На деяких кадрах із трансляції матчу гравців гостей зовсім не було видно. Хоча, якщо добре придивитися, то їх все ж можна помітити. Кадри з цього поєдинку спричинили справжній регіт у соцмережах.

До слова, за Сівасспор виступає українець Сергій Рибалка, але екс-хавбек Динамо востаннє виходив на поле в офіційному матчі ще у вересні 2019 року.

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