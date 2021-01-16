Чемпионат Турции, 19 тур

Истанбул Башакшехир – Сивасспор – 1:1

Голы: Алексич, 28 – Арслан, 42

Поединок между Истанбул Башакшехиром (действующим чемпионом Турции) и Сивасспором завершился миром. Команды обменялись голами в первом тайме и поделили очки. Ничья оставила Сивасспор и Истанбул в середине турнирной таблицы. У обеих команд по 23 очка - это 10 и 11 позиции.

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Во время поединка в Стамбуле начался сильный снегопад. Зеленый газон вскоре стал белым – все бы ничего, но футболисты Сивасспора играли тоже в белой форме. На некоторых кадрах из трансляции матча игроков гостей не было видно. Хотя, если хорошо присмотреться, то их все же можно заметить. Кадры из этого поединка вызвали настоящий хохот в соцсетях.

К слову, за Сивасспор выступает украинец Сергей Рыбалка, но экс-хавбек Динамо последний раз выходил на поле в официальном матче еще в сентябре 2019 года.

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