Товариський матч

Хайденхайм – Аль-Ахлі – 6:2

Голи: Пірінгер, 41, 43, Томалла, 61, Шеппнер, 67, Тойеркауф, 70, Дінксі, 90+1 – Будебуз, 44, Аль-Маджад, 72

Контрольний матч між німецьким Хайденхаймом і саудівським Аль-Ахлі не був дограний. За рахунку 6:2 на користь новачка Бундесліги суддя ухвалив рішення дати фінальний свисток, хоча сторони домовлялися між собою про те, що матч триватиме дві години. Таким чином, матч тривав 90 хвилин.

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Як інформує Kicker, це сталося через погану погоду – йшов дощ, і поле стало дуже слизьким. Згідно з джерелом, у такій атмосфері гравці Аль-Ахлі проявили себе не найкращим чином – вони діяли запально, пред'являли один одному претензії й іноді переборщували в дуелях.

За всім цим з боку спостерігав майбутній наставник Аль-Ахлі Маттіас Яйссле, який заради роботи в Саудівській Аравії покинув посаду головного тренера Зальцбурга.

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