Коман став першим французом з часів Анрі, який відзначився дублем у матчі відбору на Євро

Вінгер збірної Франції у матчі проти Албанії повторив досягнення легендарного форварда.

Кінгслі Коман став першим за 12 років французом, який відзначився дублем у матчі відбору на Євро, інформує Gracenote.

Франція – Албанія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Попередником форварда Баварії був не хто інший, як Тьєррі Анрі. Екс-зірка Арсенала і Барселони забив два голи у матчі відбору на Євро-2008 проти збірної Литви, який відбувся 17 жовтня 2007 року. Відтоді ніхто з "гальських півнів" не міг повторити подібного досягнення.

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Після перемоги над албанцями французи набрали 12 очок і наздогнали збірні Туреччини та Ісландії на вершині таблиці групи Н.