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Коман став першим французом з часів Анрі, який відзначився дублем у матчі відбору на Євро

09:51 89 Читать на русском
Коман став першим французом з часів Анрі, який відзначився дублем у матчі відбору на Євро
Кінгслі Коман (11 номер) / Reuters

Вінгер збірної Франції у матчі проти Албанії повторив досягнення легендарного форварда.

8’ Кінгслі Коман
27’ Олів'є Жиру
68’ Кінгслі Коман
85’ Жонатан Іконе
 
Соколь Чікаллеші 90’
8’ Кінгслі Коман
27’ Олів'є Жиру
68’ Кінгслі Коман
85’ Жонатан Іконе
90’ Соколь Чікаллеші

Кінгслі Коман став першим за 12 років французом, який відзначився дублем у матчі відбору на Євро, інформує Gracenote.

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Попередником форварда Баварії був не хто інший, як Тьєррі Анрі. Екс-зірка Арсенала і Барселони забив два голи у матчі відбору на Євро-2008 проти збірної Литви, який відбувся 17 жовтня 2007 року. Відтоді ніхто з "гальських півнів" не міг повторити подібного досягнення.

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Після перемоги над албанцями французи набрали 12 очок і наздогнали збірні Туреччини та Ісландії на вершині таблиці групи Н.

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Теги
Євро-2020 Франція Франція Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Франція - Албанія Кінгслі Коман Кінгслі Коман
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