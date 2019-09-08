Коман став першим французом з часів Анрі, який відзначився дублем у матчі відбору на Євро

Євро-2020 — 09:12 2043
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Захист збірної України – найкращий у кваліфікації Євро-2020 поряд з англійцями та бельгійцями
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Литва – Україна: Марлос магічний, день бабака Зінченка і Сіті-стиль – однією лівою наблизили Євро-2020, але є 2 мінусиЄвро-2020 — 01:45 14561
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Євро-2020: Франція у феєричному матчі з нереалізованим пенальті розгромила АлбаніюЄвро-2020 — 7 вер 674
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Кваліфікація Євро-2020: Туреччина вирвала важку перемогу над Андоррою, Чехія несподівано поступилася КосовоЄвро-2020 — 7 вер 4882
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Литва – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 7 вер 4712