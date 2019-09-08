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Коман стал первым французом со времен Анри, который отметился дублем в матче отбора на Евро

09:55 15 Читати українською
Коман стал первым французом со времен Анри, который отметился дублем в матче отбора на Евро
Кингсли Коман (11 номер) / Reuters

Вингер сборной Франции в матче против Албании повторил достижение легендарного форварда.

8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
 
Соколь Чикаллеши 90’
8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
90’ Соколь Чикаллеши

Кингсли Коман стал первым за 12 лет французом, который отметился дублем в матче отбора на Евро, информирует Gracenote.

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Предшественником форварда Баварии был не кто иной, как Тьерри Анри. Экс-звезда Арсенала и Барселоны забил два гола в матче отбора на Евро-2008 против сборной Литвы, который состоялся 17 октября 2007 года. С тех пор никто из "галльских петухов" не мог повторить подобного достижения.

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Евро-2020 Франция Франция Тьерри Анри Тьерри Анри Франция - Албания Кингсли Коман Кингсли Коман
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