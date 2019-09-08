Коман стал первым французом со времен Анри, который отметился дублем в матче отбора на Евро

Вингер сборной Франции в матче против Албании повторил достижение легендарного форварда.

Кингсли Коман стал первым за 12 лет французом, который отметился дублем в матче отбора на Евро, информирует Gracenote.

Франция – Албания – 4:1 – видео голов и обзор матча

Предшественником форварда Баварии был не кто иной, как Тьерри Анри. Экс-звезда Арсенала и Барселоны забил два гола в матче отбора на Евро-2008 против сборной Литвы, который состоялся 17 октября 2007 года. С тех пор никто из "галльских петухов" не мог повторить подобного достижения.

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После победы над албанцами французы набрали 12 очков и догнали сборные Турции и Исландии на вершине таблицы группы Н.