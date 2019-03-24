Класика від Нідерландів і Німеччини, лісабонська дуель конкурентів України: анонс матчів 2-го туру відбору до Євро-2020

Анонси та прогнози топ-поєдинків 2-го туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 читайте на "Футбол 24".

Угорщина – Хорватія

24 березня, 19:00. Будапешт, Гроупама Арена

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У Будапешті відбудеться дуель країн, які колись претендували разом провести Євро-2012, яке зрештою прийняли Україна та Польща. До очного матчу збірні підходять у різному настрої: угорці за рівної гри програли словакам на виїзді (0:2), пропустивши по м'ячу в кожному з таймів, а хорвати здобули важку вольову перемогу над Азербайджаном (2:1) вдома. Златко Даліч продовжує перебудовувати балканську команду після успіху на ЧС-2018, та кваліфікаційний жереб був відверто прихильним до його хлопців. Суперники хорватів по групі – міцні середняки, та не більше. Команда, яка все ще має у складі Модріча, Ракітіча, Перішіча, повинна без проблем перемагати всіх опонентів, зокрема, й угорців.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

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Нідерланди – Німеччина

24 березня, 21:45. Амстердам, Йохан Кройф Арена

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Класичне європейське протистояння відбудеться в Амстердамі. Усього через 4 місяці після останньої офіційної зустрічі Нідерланди та Німеччина знову поміряються силами. Проте, після двох дуелей у Лізі націй диспозиції сторін круто змінилися. Тепер "помаранчеві" виглядають фаворитом поєдинку, а німці – комбінацією хлопчиків, яким ще треба змужніти, та нестабільних ветеранів. У жовтні підопічні Рональда Кумана дали гучного ляпаса Бундестіму, розгромивши їх вдома (3:0). І хоч місяць потому Нідерланди та Німеччина розписали результативну нічию, та нащадки Кройфа виглядають потужніше. У четвер німці заледве зрівняли рахунок у спарингу проти сербів, а команда Кумана знищила Білорусь у першому матчі відбору до Євро-2020, відкривши рахунок уже на 50-й секунді, а Мемфіс Депай оформив гросмейстерські 4 бали за системою "гол+пас".

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Португалія – Сербія

25 березня, 21:45. Лісабон, Да Луж

Телетрансляція на території України не запланована, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У Лісабоні змагатимуться конкуренти збірної України в боротьбі за путівку на чемпіонат Європи-2020 від групи B. Португальці вже втратили очки в першому турі, коли так і не змогли зламати оборонні редути Україна з Андрієм Пятовим на чолі. Тепер Роналду та Ко зобов'язані перемагти, оскільки втрати в двох стартових матчах із головними опонентами значно ускладнять подальший хід команди Сантуша (хоча вона й має запасний аеродром у вигляді домашнього "фіналу чотирьох" Ліги націй). Вочевидь, португальці влаштують справжній штурм воріт Сербії вже зі стартових хвилин. Такий підхід може мати важкі наслідки для балканців, адже для старань надрезультативного Луки Йовіча може бути запізно, якщо чемпіони Європи, наприклад, заб'ють двічі в перші 30 хвилин.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

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Франція – Ісландія

25 березня, 21:45. Сен-Дені, Стад де Франс

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Збірна Ісландії продовжує залишатися загадкою для європейських уболівальників. "Вікінги" викликали фурор на Євро-2016 (чвертьфінал), але провалилися на ЧС-2018 та, особливо, в Лізі націй (4 поразки із загальним рахунком 1:13). Кваліфікацію на прийдешній чемпіонат Європи ісландці розпочали з перемоги над Андоррою, але лише поєдинок із чемпіонами світу покаже, на що реально зараз претендує острівна збірна. Із французами буде важко – Погба, Грізманн, Мбаппе, Жиру та решта "однією лівою" розгромили Молдову й тепер, найімовірніше, готуються те саме зробити з Ісландією. Фактично на кожну позицію головний тренер "триколірних" Дідьє Дешам має по два гравці хорошого рівня, що дозволяє не тільки провести ротацію, а й за необхідності вносити корективи в ході поєдинку.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Чорногорія – Англія

25 березня, 21:45. Подгоріца, Градскі

Телетрансляція на території України не запланована, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Збірна Англії збирається продовжити переможну серію у матчі з Чорногорією та вже зі старту відбору вказати всім опонентам на їхнє місце в групі A. Балканці вже в першому турі втратили очки, зігравши внічию 1:1 із болгарами. Цей матч нагадував гойдалки – ініціатива переходила від однієї команди до іншої, а долю поєдинку вирішив фейковий пенальті у ворота чорногорської збірної під завісу поєдинку. Натомість англійці легко впоралися вдома з чехами (5:0), а зірковий вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг оформив хет-трик. У Подгоріці йому, вочевидь, спробує відповісти Харрі Кейн. Центрфорвард забив лише один м'яч у ворота Чехії, та й той із одинадцятиметрового. Команда Чорногорії, звісно ж, спробує зачепитися за очки, але спробує хоча б не пропустити так багато, як чехи...

Прогноз "Футбол 24": 0:2

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