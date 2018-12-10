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Коман може завершити кар'єру в 22 роки

18:58 888 Читать на русском
Коман може завершити кар'єру в 22 роки
Кінгслі Коман / Sky Sports

Форвард Баварії Кінгслі Коман заявив, що не перенесе ще однієї операції на щиколотці.

"Я би не переніс третьої операції. Мені їх достатньо. Якщо моя нога не створена для футболу, це означає, що мене чекає інше життя.

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Це був дуже важкий рік для мене. Світ впав на мене, коли я вперше отримав травму. Сподіваюсь, що не переживу цього знову. Якщо це станеться, значить, цей рівень не для мене", – цитує Комана Football Italia.

Коман протягом своєї кар'єри встиг стати чемпіоном Італії та дістатись фіналу Ліги чемпіонів з Ювентусом, після чого перейшов у Баварію, де тричі виграв Бундеслігу.

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Теги
Кінгслі Коман Кінгслі Коман Баварія Баварія Німеччина
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